Украинские пограничники Львовского и Черновицкого отряда за прошлые сутки задержали восемь граждан из Турции и трех из Польши. Вех задержанных обвиняют в попытке и нарушении государственной границы Украины.

Об это сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

Пограничный наряд отдела "Нисмичи" Львовского отряда на окраине одного из н. п. Червоноградского района, что вблизи границы с Польшей, остановил для проверки автомобиль "Шкода". В ходе беседы иностранцы пытались убедить пограничников, что они блоггеры и ехали для проведения съемок живописного приграничья. Однако во время последующей беседы говорили, что они заплатили 700 долларов США водителю, чтобы доехать до приграничья, а затем планировали добраться до стран ЕС, а именно - в Германию.

Кроме того, этот же отряд обнаружил и задержал трех человек, которые нарушили государственную границу из Польши в Украину. Документов у иностранцев не было, а охранникам границы сообщили, что являются туристами. После проверки пограничники установили, что задержаны граждане Польши в возрасте 24 лет. Они двигались по туристическому маршруту к истоку реки Сян, однако заблудились.



Еще два гражданина Турции задержали на украинско-молдавской границе пограничники отдела "Кельменцы" Черновицкого отряда. В документах у мужчин были отметки, которые свидетельствую, что они направляются из Молдовы, однако те отрицают данный факт.

"Именно в Украину следовали иностранцы сейчас - не факт, но, скорее всего, они перепутали маршрут и планировали добраться до стран ЕС. Сейчас устанавливаются детали правонарушения и составляются документы о попытке и нарушении государственной границы Украины на всех задержанных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Херсонский отряд Государственной пограничной службы Украины совместно со Службой безопасности Украины устранил попытку контрабанды взрывчатых веществ из Крыма.

Мы также писали, что Польские правоохранители заявили, что вечером в субботу, 13 ноября, на территорию страны ворвалась группа из 50 мигрантов.