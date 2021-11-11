СБУ впервые в истории Украины передала Минобороны крупную партию оружия общей стоимостью около миллиарда гривен. Этот арсенал был изъят контрразведкой в качестве вещественных доказательств во время спецопераций. Долгое время оружие находилось под арестом. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Принимая во внимание ситуацию в государстве, следователи подготовили ходатайство, и Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс. Суд и правительство дали разрешение на передачу.

Таким образом на баланс Минобороны передали вооружение общим весом более 500 тонн.

Что получило Минобороны от СБУ:

оружие (гранатометы);

боеприпасы (мины и выстрелы для гранатометов);

взрывчатые вещества (тротил);

36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК "Печора") и сопутствующее оборудование к ним;

составляющие к огнестрельному нарезному оружию;

двигатели и комплектующие к авиационной технике (вертолетам Ми-24, самолетам типа "Су" и "МиГ");

комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;

фосфорные и соляные кислоты.

"Использование указанного военного имущества значительно усилит материально-техническое обеспечение и состояние боевой готовности Вооруженных сил", - говорится в сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленными целями накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а техническое имущество общего потребления. СБУ возбудила по этому факту уголовное дело.

Также следствие установило, что документы о легальном ввозе и хранении военной продукции отсутствовали.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве сотрудник патрульной полиции организовал "бизнес" по торговле оружием.

Также мы сообщали, что в Чернигове мужчина переоборудовал свой гараж в оружейную. У него нашли винтовки, мины и автоматы.











