В Чернигове правоохранители задержали 56-летнего мужчину, который обустроил в гараже мастерскую по ремонту оружия. В ходе обысков у него нашли винтовки, мины, пулеметы и автоматы.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

В полиции рассказали, что фигурантом производства является 56-летний мужчина, оборудовавший в гараже мастерскую по ремонту и переоснащению оружия. Также он восстанавливал боевые качества стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях в макеты.

В ходе обысков следователи обнаружили 40 предметов, внешне похожих на огнестрельное оружие и взрывоопасные боеприпасы. Среди них были ручные гранаты, мины, гранатометы, винтовка и несколько карабинов Мосина, пять СВТ, пулеметы Дегтярева и автоматы Калашникова.

На данный момент все оружие изъяли полицейские. Его отправили на экспертизу. По данному факту открыли уголовное дело, по которому мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В Чернигове мужчина оборудовал оружейную в гараже. Фото: Нацполиция

Напомним, в Лисичанске Луганской области полицейские выявили оружие и боеприпасы у 61-летнего мужчины. Стражи порядка приехали на вызов о домашнем насилии.

Как сообщала "Страна", у злоумышленника, атаковавшего ЖЭК, нашли схрон боеприпасов. Во время выезда со взрывотехниками, задержанный показал место между гаражами где он закопал оставшиеся боеприпасы.