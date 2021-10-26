В Киеве группа правоохранителей занимались нелегальным хранением и сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Нелегальный бизнес был организован действующим сотрудником патрульной службы полиции особого назначения столичного ГУ Нацполиции. Он привлек к преступной деятельности своих знакомых и наладил связи с лицами, имеющими доступ к оружию, в том числе с работниками правоохранительных органов и военнослужащих. Об этом сообщает Госбюро расследований.

"Злоумышленники осуществляли незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ представителям криминалитета. Сделки проводились в районе проведения ООС, в столице и других регионах Украины. По оперативным данным, оружие полицейский и его подельник получали от неустановленных военнослужащих", - говорится в сообщении.

Оружие и боеприпасы хранили в арендованных боксах в гаражном кооперативе в Краматорске Донецкой области. Правоохранители задокументировали несколько фактов реализации огнестрельного оружия и боеприпасов. "Продавцы" были задержаны во время очередной попытки реализации оружия.

У злоумышленников изъяты гранаты разных модификаций, тротиловые шашки, гранатометы и выстрелы к ним, зажигательные трубки, детонаторы, дымовые шашки, сигнальные ракеты, патроны, мины разных видов. Подсчет продолжается.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по статье ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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