В селе Чевельча Лубенского района Полтавской области в ночь на 12 октября двое полицейских изнасиловали беременную женщину.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

По данным уроженца тех мест Мосийчука, участковый капитан полиции Тарас Шаповаленко (который сейчас вроде бы уже уволился задним числом) с бывшим коллегой по службе Павлом Нечепой (работал в уголовном розыске) выбили дверь и ворвались в дом местной жительницы, матери-одиночки Снежаны Сайко 1990 года рождения. Женщина, которая носит второго ребенка, была зверски изнасилована.

После издевательств Снежану госпитализировали с кровотечением в больницу, а преступники "бегают по селу и району, предлагая большие деньги, чтобы замять это дело и не сесть на долгий срок", написал Мосийчук.

Он обратился к руководству МВД и ГБР с требованием немедленно задержать оборотней в полицейской форме и наказать по закону. Также он призвал народного депутата по округа №148 Анастасию Ляшенко, журналистов и общественных активистов взять это дело под контроль и не дать преступникам избежать законного наказания.

Напомним, групповое изнасилование полицейскими женщины во Врадиевке случилось в 2013 году и стало прологом к Евромайдану.

А в мае 2020 года правоохранители Кагарлыка прямо в отделении полиции пытали мужчину и насиловали девушку.

В том же году "Страна" рассказывала, что в Одессе полицейский ювенальной превенции изнасиловал школьницу.