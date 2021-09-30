В Краматорске 46-летнего мужчину арестовали по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки неестественным способом.

Об этом сообщает Facebook прокуратуры Донецкой области в четверг, 30 сентября.

В сообщении прокуратуры говорится, что по ходатайству Краматорской окружной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей мужчине, подозреваемому в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет (ч.4 ст.152 УК Украины).

Прокуратура Донецкой области сообщила о преступлении. Источник: Facebook/прокуратура Донецкой области

Правоохранители в досудебном расследовании установили, что 29 августа 2021 года 46-летний житель Краматорска позвонил знакомой 11-летней девочке и предложил встретиться. На встречу она пришла в компании сверстников - двух девочек и мальчика. Злоумышленник повел детей в лесополосу, где угрожал девочке физической расправой и предложил вступить с ним в половые отношения.

Получив отказ, подозреваемый схватил ребенка за руку, потащил за собой, воспользовался ее беспомощным положением и изнасиловал неестественным способом.

В прокуратуре уточнили, что о происшествии друзья потерпевшей сообщили своим родителям, которые обратились в полицию.

Продолжается досудебное расследование.

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