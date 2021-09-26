В Одессе области задержали 30-летнего уроженца Раздельнянского района, который подозревается в изнасиловании 22-летней девушки.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на правоохранительные органы.

22-летняя девушка заявила в полицию, что поздно вечером 24 сентября на нее в парке Савицкого напал неизвестный и совершил действия сексуального характера. Фигуранта удалось разыскать по горячим следам. Мужчина сознался в совершении преступления.

Проводится расследование по ст.152 УК Украины (изнасилование).

Напомним, журналистка Луговая, которую пытались изнасиловать в поезде, до сих пор лечится у психолога. При этом насильник, напавший на нее в поезде Мариуполь-Киев скончался в тюрьме.

Также мы писали, как в Одессе педофил почти два года насиловал девочку, пока ее мама была на работе. Преступнику было 28-лет, а его падчерице - 11.