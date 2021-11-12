Херсонский отряд Государственной пограничной службы Украины совместно со Службой безопасности Украины устранил попытку контрабанды взрывчатых веществ из Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

На контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" остановили автомобиль "Рено Трафик". Водитель и три пассажира автомобиля оказались гражданами Украины.

"Во время осмотра транспортного средства и находившихся в нем вещей пограничники совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым и инспектором таможни обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили 2 единицы холодного оружия", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По факту обнаружения признаков уголовного преступления, который предусмотрен ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), пограничники обратились с информацией и уликами к представителям Национальной полиции. Следственные действия продолжаются.

Ранее "Страна" сообщала, что на Буковине пограничники открыли огонь по контрабандистам, которые пошли на автотаран. Правонарушители на внедорожнике врезались в служебный автомобиль военнослужащих. При этом пограничник, водитель служебного авто, получил травму.

Также мы писали, что в Украине разоблачили канал контрабанды иранского героина. Изъята партия наркотика стоимостью больше миллиарда гривен.