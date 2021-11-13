Сегодня, 13 ноября, в Одесском морском торговом порту пограничники обнаружили автоматическую винтовку, магазины и восемь патронов разного калибра в автомобиле, прибывшего из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, оружие и боеприпасы нашли с помощью служебной собаки Госпогранслужбы в багажнике автомобиля "Форд", который прибыл в Украину из США.

При этом в службе добавили, что это далеко не первый случай, когда американцы продают свои автомобили "вооруженными". По данным Госпогранслужбы, только в этом году пограничники Одесского отряда обнаружили в подержанных авто, прибывших в Украину после приобретения на американских аукционах, 25 единиц оружия и 2415 боеприпасов.

Все запрещенные для ввоза на территорию Украины предметы изъяты и установленным порядком переданы таможне.

Ранее "Страна" писала о том, что в городе Бровары Киевской области местный житель нашел на территории заброшенного здания две сумки, набитые оружием и взрывоопасными предметами. Среди прочего, там были гранаты, запалы к ним и почти тысяча патронов к разным видам оружия.

Кроме этого, летом работники СБУ обнаружили в центре Кропивницкого крупный тайник с оружием. Там были противотанковые гранаты и больше тысячи патронов к автомату Калашникова, передает пресс-служба ведомства.