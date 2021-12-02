Комитет Верховной Рады Украины по бюджету рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о госбюджете на 2022 год, за который нардепы будут голосовать уже сегодня.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале утром в четверг, 2 декабря.

"Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал Верховной раде Украины принять во втором чтении и в целом проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год", - написал он.

Напомним, Кабмин утвердил проект госбюджета на 2022 год 15 сентября и в тот же день подал его в Раду. После этого парламент принял законопроект о государственном бюджете на 2022 год за основу, затем Рада начала обсуждение отдельных поправок парламентариев.

"Страна" подробно разбиралась, что изменили в проекте бюджета к первому чтению и какие статьи могут еще переписать. Среди поправок, которые были учтены - на 6,5 млрд увеличили поступления от импортного НДС, выделили еще по миллиарду на борьбу с коронавирусом, программу по питьевой воде, субвенции регионам на инфраструктуру, 2,2 млрд на аэропорты.

2 ноября Рада одобрила в первом чтении за бюджет-2022. "За" проголосовали 273 нардепа.