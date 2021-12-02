В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявили, что Совет Европейского Союза предоставит Киеву 31 миллион евро для укрепления оборонного потенциала.

Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным МИД Украины, Совет Европейского Союза принял окончательное решение о создании практического сотрудничества с Украиной в рамках созданного Европейского фонда обеспечения мира.

Такое решение приняли на заседания Совета ЕС, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, сотрудничество будет носить долгосрочный характер и рассчитано на период 2021-2027 годов.

"Сегодняшнее решение уникально. Его принятие стало возможным благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами. Пакет помощи Украине в размере 31 млн евро, выделенный Советом ЕС, будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины", - рассказал Кулеба.

По его словам, ресурсы пойдут на ряд направлений:

инженерные способности и меры по разминированию;

мобильность и логистику;

кибербезопасность.

В перспективе диапазон сотрудничества в рамках Европейского фонда обеспечения мира могут расширить за счет включения других приоритетных направлений и потребностей развития обороноспособности Украины, добавил министр.

Ожидается, что имплементация указанных направлений начнется уже в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали, что Вашингтон выделит Украине $60 млн на закупку Javelin и другие оборонные нужды.

Также сообщалось, что Пентагон выделит Украине еще $150 млн на "сохранение территориальной целостности".