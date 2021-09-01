Соединенные Штаты, которые пообещали выделить Украине $60 млн на оборонные нужды, предоставят Киеву дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Об этом идет речь в заявлении высокопоставленного официального представителя администрации американского президента, обнародованном на сайте Белого дома в среду, 1 сентября.

По его словам, США продолжает поддерживать украинцев, которые "по-прежнему страдают от кризиса с Россией на востоке". В связи с этим Вашингтон выделит нашей стране дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи, "чтобы помочь решить проблемы украинцев, которые от этого остаются в нужде".

Кроме того, в заявлении чиновника говорится, что президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский во время сегодняшней встречи в американской столице, намерены объявить о запуске диалога по энергетике и климату, целью которого будет, в том числе, решение проблем, связанных с влиянием российского газопровода "Северный поток-2".

Цель этого диалога, добавил чиновник, также состоит в том, чтобы продолжить решать проблемы воздействия проекта "Северный поток-2", а также привлечение инвестиций в энергетическую безопасность посредством реформ, сокращение выбросов парниковых газов, рассмотрение других инициатив по изменению климата.

"Что касается безопасности, мы с нетерпением ждем продолжения обсуждения ситуации в области безопасности, с которой Украина сталкивается по отношению к России, - продолжая видеть акты российской агрессии в регионе. И президент будет с нетерпением ждать более полной информации от президента Зеленского о текущей ситуации с безопасностью", - добавил чиновник.

Напомним, встреча Байдена и Зеленского начнется в среду, 1 сентября, в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в июне сообщалось, что Вашингтон выделит Киеву еще $150 млн, которые будут направлены на укрепление безопасности страны.

Также мы писали, что Всемирный банк выделит Украине $350 млн.