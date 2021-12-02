В четверг, 2 декабря, Верховная Рада Украины утвердила во втором чтении изменения в государственный бюджет для выплаты тысячи гривен украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, которую пообещал президент Владимир Зеленский. Решение поддержали 253 голосами при 226 необходимых.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Их раздадут через электронный сервис государственных услуг "Дия".

18 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект № 6297, который предусматривает выделение трех миллиардов гривен на выплату тысячи привитым. В следующем году также планируется выделить три миллиарда. То есть по тысяче гривен смогут получить лишь шесть миллионов вакцинированных. О выделении дополнительных средств пока речь не идет.

Сегодня стало известно, что "Вовину тысячу" назовут "єПідтримка". На нее можно будет накупить книг. По словам министра экономики Юлии Свириденко, программа стартует с 19 декабря. Для выплат планируют открыть сто центров поддержки.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер Шмыгаль рассказал, откуда возьмут деньги на "Вовину тысячу"

Также мы сообщали, что на трату этих денег украинцам отведут четыре месяца - иначе средства заберут.