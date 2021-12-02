В Украине планируют открыть сто оффлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате "Вовиной тысячи" вакцинированным от коронавируса украинцам.

Об этом председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала журналистам в кулуарах Рады, пишет "Интерфакс-Украина" в четверг, 2 декабря.

"Законопроект, который был принят в первом чтении о выделении 3 млрд грн в этом году на так называемую "тысячу гривень" для вакцинированных украинцев, теперь предполагает, что эта сумма будет повышена до 8 млрд грн... Для того, чтобы началась программа по выплате этой 1 тыс. грн, будут работать 100 оффлайновых центров поддержки, где будет предоставляться помощь гражданам, чтобы эта 1 тыс. грн была получена", - сказала Шуляк.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Но их нельзя будет получить на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги.

Также сообщалось, что на "Вовину 1000" можно будет приобрести книги. Программа выделения средств будет называться "єПідтримка".