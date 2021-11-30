На трату "вовиной тысячи" украинцам дадут четыре месяца. Или деньги заберут
Так называемой "Вовиной тысячей", которую выдадут только полностью вакцинированным от ковида, можно будет воспользоваться в течение 4 месяцев после дня поступления средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра экономики Ирины Новиковой.
По ее словам, украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить по 1 тысяче гривен. Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.
За эти средства граждане смогут:
- купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
- посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
- купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.
Кроме того, заместитель министра экономики добавила, что воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.
"В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству", - сказала Новикова.
Ранее "Страна" сообщала о том, что президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Их раздадут через электронный сервис государственных услуг "Дия".
Однако не все так просто: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никофоров объяснил, что 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса украинцы будут получать в виде сертификатов или ваучеров на услуги.