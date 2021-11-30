Так называемой "Вовиной тысячей", которую выдадут только полностью вакцинированным от ковида, можно будет воспользоваться в течение 4 месяцев после дня поступления средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра экономики Ирины Новиковой.

По ее словам, украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить по 1 тысяче гривен. Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.

За эти средства граждане смогут:

купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,

купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

Кроме того, заместитель министра экономики добавила, что воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.

"В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству", - сказала Новикова.

Ранее "Страна" сообщала о том, что президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Их раздадут через электронный сервис государственных услуг "Дия".

Однако не все так просто: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никофоров объяснил, что 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса украинцы будут получать в виде сертификатов или ваучеров на услуги.