С 19 декабря в Украине начнут выплачивать по 1000 грн всем вакцинированным украинцам. По задумке президента Зеленского, деньги будут начислять через госприложение "Дия", а потратить эту сумму можно будет лишь на узкий перечень услуг: абонементы в спортклуб, посещение кинотеатров, музеев, концертов или билеты на транспорт внутри страны.

Украинские медики восприняли эту инициативу неоднозначно. Многие врачи-инфекционисты, с которыми связалась "Страна" для подготовки материала, отказывались комментировать идею Зеленского. Мол, это политика, которая к медицине и иммунопрофилактике не имеет никакого отношения.

"Страна" решила опросить украинских врачей-инфекционистов, станет ли такая новация стимулом для вакцинации. Особенно старшего поколения, ведь главная проблема - это низкий уровень вакцинации людей старшего возраста 60+, у которых в основном нет смартфонов с "Дией" и привычки ходить в спортзал.



Светлана Федорова, главврач Николаевской инфекционной больницы:



"Я к инициативе президента отношусь отрицательно. Считаю, что после проваленной кампании вакцинации летом, когда надо было людям объяснять, почему важно прививаться, власть вместо этого делала все, чтобы вызвать у людей отторжение, негатив и страх.



Сейчас эта тысяча гривен ещё больше оттолкнёт людей от вакцинации и породит социальную напряжённость.



Надо понимать, что у нас своеобразный народ. Когда ему что-то навязываешь и не объясняешь, зачем это нужно, такое навязывание вызывает только протест. Скажи украинцу, что за полезное действие ему дадут денег – это вызовет отрицание. Надо людям объяснять системно, в чем польза вакцинации, и развенчивать мифы.



Нужна правильная пропаганда вакцинации. Мы забыли, что такое санпросветительская работа. И не надо перекладывать ответственность на семейных врачей – это должно проводиться на государственном уровне. Иногда с человеком надо 2-3 часа поговорить, чтобы из убежденного антивакцинатора он превратился в приверженца вакцинации.



Идея платить за вакцинацию 1000 грн – это что-то в стиле сериала. Сегодня – дарим по тысяче гривен, вчера не пускали в магазин, а завтра что придумают? Отрубать левые руки тем, кто не привился?



Боюсь, что деньги не простимулируют украинцев вакцинироваться. И дело тут не в смартфоне.



Нужно вакцинировать в первую очередь людей в возрасте 60+. И делать это надо не надо на вокзалах и в туалетах, а как положено. А заманивать этой тысячей гривен на вакцинацию – глупо. Какой фитнес и туризм для бабушки, которая еле с девятого этажа до магазина доходит?"



Сергей Крамарев, врач-инфекционист:



"Возможно кого-то программа президента и простимулирует. Дополнительные деньги могут сподвигнуть вакцинироваться определеную категорию украинцев. Но молодежь на это вряд ли поведется. Многие молодые люди считают, что для них коронавирус не страшен и им вакцинироваться не нужно. Да и тысяча гривен – это не такие больше деньги в наше время.

Скорее всего, если это и сработает, то в основном на пожилых людей, которые стеснены в средствах. Но большинство из них не сможет извлечь эти деньги из "Дии" – это однозначно. Так что идея явно недоработана.

Люди разные, соотвественно, по-разному относятся к вакцинации. Есть те, кого уговаривать и мотивировать финансово не нужно – они сами решают привиться, потому что боятся заболеть. А есть те, которых надо стимулировать тем или иным образом – то ли запретами, которые у нас введены, "кнутом", то ли пряником– деньгами.

Выплачивать тысячу гривен нормальная идея. Но, наверное, это надо делать не через “Дию”, а через Пенсионный фонд или ещё как-то раздавать эти деньги "вживую". К тому же, “Дия” вряд ли сработает в селе или где-то на периферии. Поэтому нужно было предусмотреть другие способы перевода этих денег для людей старшего возраста.

У нас в стране люди ходят на выборы и голосуют за продуктовое наборы. Может быть, они бы сработали и в этом случае, опять-таки для людей с низким уровнем достатка. Например, выдавать продуктовые наборы в пунктах вакцинации.

Инициатива движется в верном направлении, потому что надо, чтобы хотя бы 70% людей были охвачены вакцинацией. Это одна из попыток. Уже была попытка кнута - запреты на поездки, вход рестораны и прочее. Я думаю, это до конца не сработало. То есть, кто-то провакцинировался “кнутом”, ну а теперь решили ещё и “пряником”.

Здесь нужно все использовать комплексно – не только деньги или запреты. Должна быть правильная пропаганда вакцинации. Чтобы люди, которым доверяют в стране, говорили об этом публично".



Евгений Дубровский, врач-инфекционист:



"Это не медицинский вопрос. Как эксперту по инфекционным болезням тут комментировать нечего – это уже политика.

Эта идея действительно мало связана с медициной. Деньги не могут быть мотиватором для вакцинации. По моему личному убеждению, деньги вообще тут ни при чем.

Я бы мог столько всего "хорошего" рассказать, но не буду. Вы уже видели, как у нас больно бьют тех, кто любит говорить и думать вслух, особенно про такие скандальные вещи. У меня очень пессимистическийпрогноз по всей этой истории. Я пока что буду воздерживаться от того, чтобы высказываться вслух. Люди просто сами поймут, куда их привели "керманычи наши".

Выплата тысячи гривен через "Дию" не подействует на группы риска, которым 60+ лет.

Больше я не хочу это комментировать – у нас свободы слова в Украине нет. Украина грубо нарушает все рекомендации ВОЗ. О чем ещё говорить?".



Иван Нискогуз, генеральный директор Волынского медицинского центра:



"Идея правильная, но запоздалая. Я, например, выплачивал своим сотрудникам по 2 тысячи гривен еще весной – это помогло и дало возможность вакцинировать 75% работников. И сейчас у нас нет заболевших коронавирусом сотрудников. Хотя у нас лечатся очень много заражённых коронавирусом.

Если бы такое материальное вознаграждение на государственном уровне было сделано своевременно, оно бы дало эффект. Сейчас, как по мне, это просто растрачивание государственных средств.

Представьте себе, какие это выплаты – десяткам миллионов людей. Даже если взять 25 млн привитых – на выплаты уйдет 25 млрд грн. Лучше потратить эти деньги на капремонты всех тубдиспансеров. Цена вопроса – около 1,5 млрд гривен. Или на мероприятия по энергосбережению. То есть поставить панели на больницы, сделать коллекторы на нагрев воды, утеплить медзаведения и так далее. В госбюджет-2022 на это заложили 2,5 миллиарда – это небольшие деньги. А почему бы не выделить 10 млрд из тех 25 млрд, которые сейчас будут где-то искать для выплат вакцинированным? Вот это дало бы колоссальный эффект.

А выплачивать привитым по тысяче гривен – это популизм.

Это нужно было делать раньше. И потратить на это можно было значительно меньшие суммы – например, выделить миллиард гривен и разыграть среди пенсионеров какие-то квартиры. Если бы разыграли, условно,500 квартир по Украине – это существенно, а так раздадут по тысяче гривен и никто особенно этого не заметит, эффекта не будет. 25 миллиардов гривен можно использовать куда более эффективно.

Выплачивать тысячу гривен – актуальная идея на определённое время, но если ее корректно применить и неодинаково для всех. Да, часть людей вакцинируется ради денег, но все же это не даст ожидаемого эффекта.

Чтобы вакцинировать старшее поколение, необходимо изучить их потребности. Как правило, им нужно жильё или отдых. Можно разыграть какие-то поездки заграницу – они стоят относительно недорого в сравнении с квартирой. И люди бы реально почувствовали, что есть шанс выиграть и это не "развод".

Тем более, пенсионеры разве пойдут в фитнес-центр? Туда и молодые и здоровые сейчас не сильно хотят идти. Театры – кто туда ходит, тот и так найдёт возможность туда попасть. Предложенные президентом активности, на которые можно будет потратить тысячу гривен, просто неактуальны.

Значительного эффекта от инициативы президента не будет. Хотя могут сказать, что дополнительно вакцинировали 30% украинцев. Но на самом деле, этого можно достичь гораздо меньшими усилиями".



Виктор Петров, врач-инфекционист, семейный врач:



"Молодежь, может, и заинтересуется инициативой президента. Но загвоздка в том, что использовать эти деньги можно будет только в определённых направлениях. То есть, тебе не просто дадут сумму и ты сам ею распорядишься – эти деньги можно потратить только на спортзал, бассейн и рекреационные нужды.

Это будут исключительно виртуальные деньги. А для того, чтобы их "оприходовать", нужно создать сеть учреждений, которые будут готовы погашать эту тысячу гривен и выставлять счёт государству, которое будет компенсировать данную сумму.

Тут есть определенная коррупционная составляющая – неизвестно, кто будет допущен к тому, чтобы "оприходовать" эти деньги. Это влияет на то, какие предприниматели или фирмы будут допущены к этому процессу.

Так что не думаю, что это будет исключительный вариант стимуляции для молодых людей, которые ещё не вакцинированы. Тем, кто уже вакцинировался, это тоже слабо интересно.

Старшим людям, у которых нет "Дии" или они не умеют пользоваться смартфонами, как я понимаю, будут выдаваться ваучеры. Допустим, вы провакцинировались, вам начислена тысяча в “Дию”, нужны ридеры, чтобы считать эти деньги. А, я, как хозяин медцентров и аптек, могу подписать контракт с государством и выдать вам за виртуальную тысячу услугу, витамины или лекарство. Но платить будет государство. Тут и закопаны самые страшные риски, потому что государство кому захочет, тому и будет платить. И не исключено, что это будет кто-то из приближенных.

Я думаю, что выплаты существенно не увеличат количество вакцинированных. Мне кажется, вообще неправильно стимулировать людей к вакцинации деньгами. Это не убедит большинство. Скорее убеждает личный пример, наличие информации, административное давление, например, штрафы работодателей за то, что на предприятии находится невакцинированный сотрудник. То есть некий метод “кнута”.

Сейчас эта идея уже несвоевременная. Большинство людей, которые хотели привиться – привились. А часть тех, кто не хотел прививаться – заставили.

Идея президента существенно не повлияет на количество вакцинированных, потому что у нас по статистике 35% людей никогда ни при каких обстоятельствах вакцинироваться не будут.

Чем это закончится? Первое – каким-то коррупционным скандалом. Думаю, что в ручном режиме выберут, кто будет оказывать эти услуги и кому государство будет это компенсировать. Не исключено, что это будут какие-то фирмы-прокладки депутатов или предприятия, которые будут генерировать прибыль для приближенных.

Я пока не вижу механизма, как это можно сделать. Идеальный вариант – выдать людям наличку или закинуть деньги на карту. Тогда человек на что хочет, на то и тратит. Хочет – на бассейн, хочет – на водку,– это его право. Но пока что непонятно, как это будет администрироваться, начисляться и не будет ли злоупотреблений".