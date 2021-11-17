Около 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой Covid-вакцины. Глава Минздрава Виктор Ляшко обратился к тем, кто не получил вторую прививку и напомнил им о необходимости прохождения полного курса вакцинации.

Свое обращение министр сделал во время брифига 17 ноября.

"Сейчас более 600 тысяч украинцев еще не дошли за своей второй дозой, несмотря на то, что время ее введения уже наступило. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививки или центр вакцинации", - заявил Ляшко.

Напомним, сегодня стало известно, что в Украине второй день растет число новых случаев коронавируса. В течение прошлых суток Covid-19 подтвердился у 18 668 жителей нашей страны.

В связи с этим, Министерство здравоохранения Украины планирует ужесточить правила карантина в "желтой" зоне. В частности, в таких регионах намерены ввести полный курс вакцинации как для работников заведений, так и для посетителей.

Также мы писали, что в Минздраве ранее сообщили, что выявление антител к SARS-CoV-2 не является основанием для отказа от вакцинации от коронавируса.