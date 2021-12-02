Верховная Рада Украины во время заседания в четверг, 2 декабря, продлила на 2022 год действие закона об особом статусе Донбасса.

В первом чтении за проект дали 314 голосов, во втором - 317.

Напомним, законопроект появился в Раде 24 ноября. Его внесли в парламент "Слуги народа". Согласно текущей редакции закона, срок действия особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей истекает 31 декабря 2021 года.

Закон об особом статусе Донбасса был принят еще в 2014 году. Он предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в регионе вступает в силу только после внеочередных выборов органов местного самоуправления по украинскому законодательству.

То есть фактически закон не работает, так как выборы не прошли. Однако прекращение его действия означает де-юре выход Украины из Минских соглашений и открывает перспективу снятия санкций с России. А потому действие неработающего закона и продлевают каждый год.

Днем ранее профильный комитет Рады поддержал законопроект №6342 о продлении действия закона о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до конца 2022 года. "За" проголосовал 21 депутат из 23 присутствующих.