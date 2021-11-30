Верховная Рада приняла проект постановления о промежуточном отчете временной следственной комиссии по "вагнеровцам".

Соответствующее решение поддержал народные депутаты в ходе заседания, во вторник, 30 ноября.

За проект постановления о промежуточном отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады "по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины" проголосовал 251 парламентарий.

Голоса распределились таким образом:

212 - "Слуги народа",

17 - "Доверие",

14 - "За будущее",

5 - "Батькивщина",

5 - внефракционные нардепы.

Отметим, проект постановления внесла в Раду народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Промежуточний отчет подтверждает факт проведения спецоперации украинскими спецслужбами. Но не определяет, кто виноват в отсрочке операции, и не подтверждает факт утечки информации с украинской стороны.

"Но, к слову, даже эти выводы хоронят версию Зеленского о том, что он был против операции. Из выводов вытекает, что операция готовилось и по этому поводу руководство страны было в курсе.

На эти очевидные нестыковки и обратили внимание вчера и в Bellingcat. Ведь очевидно, что разведка не могла начать дорогостоящую подготовку к операции без согласия с Банковой. А значит, если бы Зеленский изначально был против того, чтобы рисковать гражданскими, то деньги просто не были бы потрачены.

А потому, скорее всего, Зеленский просто выдумал историю о том, что он запретил проведение операции из-за опасения за жизнь гражданских лиц. На самом деле, он одобрил эту провокационную спецопепацию. Попросив лишь перенести ее на несколько дней", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 15 ноября вышел первый официальный отчет следственной комиссии Верховной Рады о "вагнеровцах". Его зачитала глава комиссии - Марьяна Безуглая.