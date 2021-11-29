Глава отдела расследований Bellingcat Христо Грозев считает, что Зеленский не говорит правду о деле "вагнеровцев".

В частности, по данным Bellingcat, операция, вопреки заявлениям Зеленского, была утверждена руководством Украины и не являлась самодеятельностью Василия Бурбы, который на тот момент возглавлял Главное управление разведки.

"Мы смогли установить, что это была хорошо спланированная операция с каким-то политическим риском. Она была одобрена, в этом мы смогли удостовериться и на основе разговоров и интервью с участниками, так и на основе документов. И поскольку она была одобрена, она считалась на каком-то этапе государством своей. Поэтому дальше уже вопросы, это авантюра или нет, нужно закрыть. До момента одобрения и сигнала, что можно ехать, можно было считать ее плохой. А дальше... Если она была плохая, нужно было заранее ее остановить. Поэтому, честно говоря, не хочу пускаться в оценочный анализ, но та пресс-конференция открыла больше вопросов, чем ответов, и я надеюсь, что мы сможем получить ответы в ближайшее время. Мы будем и дальше обращаться к Офису президента, чтобы получить эти ответы", - заявил Грозев в эфире "Украина 24".

Напомним, сразу после конференции, основатель группы Элиот Хиггинс, а также руководитель группы журналистов-расследователей Христо Грозев сообщали, что они обескуражены тем, что сказал Зеленский об операции по вагнеровцам.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как президент Зеленский назвал историю с "вагнеровцами" "операцией "Бурба".

Также мы сообщали, что Бурба собирается подать на Зеленского в суд за клевету о формуле коронавируса и "вагнеровцах".