Верховная Рада 291 голосами приняла во втором чтении проект закона №4626 о военном капелланстве. При этом не была поддержана правка, ограничивающая доступ священнослужителей УПЦ в военные части.

Документом предлагается определить организационно-правовые принципы взаимодействия государства и религиозных организаций (капелланских объединений) по вопросам реализации конституционного права военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, других законных военных формирований на свободу мировоззрения и вероисповедания путем внедрения института военного капелланства.

Уточняется, что военный капеллан - это священнослужитель (пастырь), уполномоченный на определенный срок капелланским объединением соответствующего религиозного центра на опеку военных. Священнослужитель должен быть гражданином Украины, владеть государственным языком, иметь полное высшее духовное образование и быть членом капелланского объединения (которое может устанавливать другие требования).

Военных капелланов уполномочивают руководители капелланского объединения по согласованию с соответствующим подразделением (должностным лицом) по вопросам военного духовенства (капелланской службы) Вооруженных Сил и других военных формирований.

Отметим, что перед голосованием в статье седьмой проекта было сказано, что "не может быть военным капелланом лицо, которому по закону ограничен доступ в соединения, военные части и подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, к другим созданным по законам военным формированиям и Государственной погранслужбе".

Это положение означало, что будет ограничен доступ священнослужителей УПЦ в военные части, а военнослужащие, являющиеся верующими УПЦ, останутся без пастырской опеки.

Отметим, после принятия этого законопроекта в первом чтении такое положение было исключено из текста, но затем такая же норма появилась в тексте документа ко второму чтению и в последней, обновленной версии, которую даже сегодня вынесли в сессионный зал.

Однако сегодня эту правку не поддержали сами нардепы. "Слуга народа" Андрей Мотовиловец предложил поставить на подтверждение ее в зал. Отметим, что ее принятие было рекомендовано профильным комитетом Рады. Однако нардеп все равно потребовал подтвердить ее в зале. Спикер Рады Руслан Стефанчук несколько раз спросил, уверен ли Мотовиловец, тот ответил утвердительно. При голосовании за правку не хватило голосов - проголосовали только 154 депутата.

Ранее "Страна" писала о том, что председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Климент перед принятием законопроекта заявил дискриминации.

Также мы сообщали, что в Нацполиции хотят создать институт капелланов.