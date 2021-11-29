По предварительной повестке дня завтра, 30 ноября, в Верховной Раде рассмотрят проект закона №4626 о военном капелланстве. Этот документ по сути запретит Украинской православной церкви быть военными капелланами.

Соответствующий законопроект размещен на сайте парламента.

В тексте самой последней версии проекта, в статье седьмой сказано, что "не может быть военным капелланом лицо, которому по закону ограничен доступ в соединения, военные части и подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, к другим созданным по законам военным формированиям и Государственной погранслужбе".

Это положение означает, что будет ограничен доступ священнослужителей УПЦ в военные части, а военнослужащие, являющиеся верующими УПЦ, останутся без пастырской опеки.

После принятия этого законопроекта в первом чтении аналогичное положение было исключено из текста, но затем такая же норма появилась в тексте документа ко второму чтению и в последней, обновленной версии, которая будет вынесена завтра в сессионный зал.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Климент сообщил "Стране", что УПЦ считает необходимым исключить "дискриминационную норму из законопроекта".

"Мы обязательно будем добиваться возможности для верующих УПЦ, которые служат в вооружённых силах Украины, иметь равные права со всеми остальными военнослужащими исповедовать свою религию и не подавится дискриминации по религиозному признаку. Это конституционное право, которое закреплено во всех демократических государствах. Нарушается оно только в тоталитарных системах", - сказал Климент.

Напомним, с 2018 года в соответствии с законопроектом №5309 об изменении названия религиозных организаций, который был принят Верховной Радой 20 декабря, священники УПЦ МП больше не могут быть капелланами в Украине.

Также мы писали о том, что в прошлом году Нацполиции проводили опрос сотрудников о необходимости создания при ведомстве института капелланства.