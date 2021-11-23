В Верховную Раду Украины внесли сразу три законопроекта, которые предусматривают существенное ужесточение уголовной ответственности за совершение ДТП, в результате которых погибли люди. Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады Украины.

В частности, внесенный внефракционным депутатом Юлией Светличной законопроект №6240 "О внесении изменений в статьи 286 и 286-1 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей" предусматривает наказание виновнику ДТП с тяжелыми травами или смертельным исходом от 5 до 8 лет тюрьмы (сейчас 3-8 лет) с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет (сейчас до 3 лет).

Нарушение правил дорожного движения с несколькими погибшими по вине водителя предлагают карать сроком заключения до 8-12 лет (сейчас 5-10 лет), при этом виновник ДТП пожизненно лишается права управлять транспортным средством. Такое же наказание предлагается за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При нескольких смертельных жертвах срок заключения составит 12-15 лет (сейчас 7-12 лет).

Чуть более мягкое наказание предлагает альтернативный законопроект №6240-1 от фракции "Слуга народа". Согласно его положениям, за совершение ДТП с тяжелым или смертельным исходом предусматривается наказание от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 5-7 лет.

Третий законопроект №6240-2 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за уголовные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта" предлагает за ДТП, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения сажать виновника на срок от 5 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством на 5 лет.

Напомним, в Центре общественного здоровья при Минздраве Украины рассказали, что, по статистике, ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях погибает 9 украинцев, а 83 получают травмы.

Ранее "Страна" писала о том, что ГБР три месяца расследует ДТП с участием "слуги народа" Трухина, но кто был за рулем - не установлено.