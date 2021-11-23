После трех месяцев расследования по факту ДТП с участием депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александра Трухина детективы Государственного бюро расследований (ГБР) так и не установили личность человека, находившегося за рулем автомобиля, по вине которого произошло ДТП.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Отметим, что 23 ноября исполняется ровно три месяца с момента начала расследования.

"Никакой новой информации на сегодня нет", - заявил источник в ГБР.

По делу назначено около 10 судебных экспертиз, которые проводят экспертные учреждения. Заключения экспертов пока не готовы.

В процессе расследования правоохранители изъяли значительное количество видеозаписей движения транспортных средств, которые по времени фиксации близки ко времени ДТП. Вместе с тем видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП, свидетелями или другими лицами в ГБР не передавалась и в данный момент в деле отсутствует.

Устанавливаются дополнительные свидетели события, другие видеозаписи и источники информации о них.

Напомним, что авария случилась на въезде в Киев со стороны Борисполя. В ней пострадал глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. 72-летний мужчина и его помощник были в машине Ford. Авто остановилось на запрещающий сигнал светофора, но в него влетела другая машина.

По информации СМИ, речь идет об "Ауди", в котором находился "слуга народа" Трухин. Кроме того, журналисты сообщали, что всего в авто-виновнике ДТП было трое мужчин, и все они были пьяны.

Спустя три месяца после ДТП нардепа Трухина не допросили в ГБР, теста на алкоголь там тоже нет. "Страна" разбиралась в том, какую роль "слуга народа" Трухин сыграл в громком ДТП и как информацию о нем пытались скрыть.

Также мы писали, что Офис генпрокурора засекретил информацию по делу о ДТП с нардепом Александром Трухиным.