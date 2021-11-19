Государственное бюро расследований до сих пор не допросило народного депутата Александра Трухина по факту ДТП, в которое он попал 23 августа 2021 года.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на ответ от ГБР в пятницу, 19 ноября.

В ответе ГБР на запрос журналистов уведомляется, что ведомство не владеет материалами о том, что депутат Верховной Рады Александр Трухин (фракция "Слуга народа") после ДТП с его участием проходил освидетельствование на предмет наличия или отсутствия в его крови алкоголя или других запрещенных веществ.

"В присутствующих материалах уголовного производства отсутствуют документы относительно проведения на начальном этапе расследования после ДТП освидетельствования на предмет наличия-отсутствия в крови Трухина алкоголя или других запрещенных веществ", - говорится в ответе ведомства.

Отмечается, что в ГБР отсутствуют и материалы, которыми зафиксирован отказ Трухина от прохождения такого освидетельствования.

Досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, что авария случилась на въезде в Киев со стороны Борисполя. В ней пострадал глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. 72-летний мужчина и его помощник были в машине Ford. Авто остановилось на запрещающий сигнал светофора, но в него влетела другая машина.

По информации СМИ, речь идет об "Ауди", в котором находился "слуга народа" Трухин. Кроме того, журналисты сообщали, что всего в авто-виновнике ДТП было трое мужчин, и все они были пьяны. Сам народный избранник скандальную информацию о своем участии в аварии никак не комментирует, а материалы о ней из многих СМИ удаляются.

В ГБР ответили на запрос журналистов. Источник: "Украинские Новости"

Ранее "Страна" сообщала, что Государственное бюро расследований (ГБР) за два месяца расследования ДТП с участием депутата Верховной Рады Александра Трухина из фракции "Слуга народа" не смогло установить, кто был за рулем автомобиля, по вине которого случилось происшествие.

Также мы писали, что офис генпрокурора засекретил информацию по делу о ДТП с нардепом Александром Трухиным. О том, был ли "слуга народа" за рулем попавшего в аварию авто, правоохранители сообщать отказываются.