Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов не ответил на вопрос журналистов, пил ли он с депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" Александром Трухином накануне резонансного ДТП в августе.

Как пишет интернет-издание "Полтавщина", вопрос Синегубову задали на пресс-конференции по поводу его двухлетнего пребывания в должности.

Журналисты поинтересовалась, может ли губернатор вспомнить в деталях 23 августа, когда автомобиль с нардепом и председателем областной ячейки "Слуги народа" Трухиным по дороге из Полтавы в Киев спровоцировал тяжелое ДТП с пострадавшими. Отдельные источники утверждают, что после церемонии открытия самого высокого флагштока в области Трухин пил виски с руководством Полтавской ОГА. А после возлияний сел за руль автомобиля. У Синегубова прямо спросили, употреблял ли Трухин в Полтаве алкоголь.

"Смотрите, очень много мифов, слухов. Ну не знаю, как это назвать. Резонансное это событие или нет? Наверное, резонансное. Потому что оно получило огласку, в частности, и в масштабах Украины", - ушел от ответа Синегубов.

Затем он добавил, что сейчас продолжается досудебное расследование.

"Его проводит либо Национальная полиция, либо Государственное бюро расследований. Не знаю. Была информация в СМИ, что ГБР взяло к себе в производство. Поэтому я скажу следующим образом. Я пока воздержался бы от комментариев относительно обстоятельств того дня - субботы, по существу, выходного дня, после открытия государственного флага. Как в прошлом юрист, адвокат, я знаю, как это может быть воспринято, в частности. Поэтому пусть этим занимается досудебное расследование. Как адвокат я не думаю, что там будет очень сложно установить, кто был за рулем автомобиля во время ДТП. Я думаю, что следствие предоставит все ответы абсолютно на все вопросы", - заявил губернатор.

Как писала "Страна", сам Трухин после ДТП долго отмалчивался и прокомментировал аварию только спустя полмесяца.

Также мы сообщали, что в октябре Офис генпрокурора засекретил информацию, был ли Трухин за рулем авто во время скандального ДТП.