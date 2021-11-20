В субботу, 20 ноября, в центре Львова утром водитель маршрутки сбил двух женщин. Тело 48-летней пострадавшей женщины, которое зацепилось за кузов, маршрутка протащила через пол города. Как оказалась, погибшая была монахиней.

Об этом сообщили на странице прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Facebook.

"Сегодня трагически погибла сестра Ольга, работавшая на кухне приходской плебании. Пусть Бог дарит ей вечную жизнь", - указывается в сообщении.

По данным издания "Варта-1", две монахини из Конгрегации сестер францисканок "Семья Марии" шли на утреннюю мессу во Львовскую Латинскую кафедру. В этот момент на них наехал водитель маршрутки №138. 67-летняя сестра Галина с разбитой головой находится в больнице, а 48-летняя сестра Ольга погибла.

Ранее мы писали о том, что в селе Бышев Львовской области произошло ДТП с участием школьного автобуса и грузовика. В результате аварии пострадали десять человек, среди них девятеро детей.

Кроме этого "Страна" сообщала, что в Луцке пьяный 23-летний водитель легковушки Mazda 6 не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 60-летнего пешехода. От полученных травм пожилой мужчина скончался в больнице. Как выяснилось, погибшим оказался епископ Волынский и Галицкий Украинской Независимой Апостольской Православной Церкви Олег Ведмеденко.