В центре Киева возле гостиницы "Салют" произошла крупная авария, которая почти полностью заблокировала проезд на Днепровский спуск.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" Анастасия Товт в четверг, 18 ноября.

Два легковых авто столкнулись прямо посреди перекрестка улиц Лаврской и Омельяновича-Павленко.

На месте работает полиция.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве в ДТП попал известный художник и телеведущий Сергей Поярков. Авария произошла на улице Кирилловской вечером 17 ноября. Поярков двигался на автомобиле Toyota по улице Кирилловской. По словам очевидцев, внедорожник художника начал заворачивать со средней полосы налево на запрещенный сигнал светофора и протаранил автомобиль Skоda, который ехал по прямой на свой зеленый свет. Водителя легковушки с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Художник травмировал голову, но от помощи медиков отказался.

Также мы писали, что в Киеве такси с пассажиркой попало в аварию. Погиб водитель. Во время поездки водителю машины стало плохо, он потерял сознание. В итоге автомобиль, который ехал по улице Елены Телиги, сначала выехал на бордюр, а потом врезался в столб и дерево. Пассажирка вызвала скорую помощь для водителя такси. Однако прибывшие медики лишь констатировали его смерть.