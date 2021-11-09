Днем во вторник, 9 ноября, в Киеве на проспекте Бажана между станциями метро "Позняки" и "Харьковской" произошла авария.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

По словам очевидцев, авто слетело на огромной скорости с трассы и влетело на автостоянку.

На кадрах видна перевернутая машина. Рядом собрались несколько человек.

На месте аварии пока нет полиции. Информация о пострадавших и другие подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в сентябре в Киеве произошло масштабное ДТП с участием девяти авто. В результате пострадали пять человек. Они попали в больницы с травмами разной степени тяжести. Авария случилась возле магазина "Леруа Мерлен" на Броварском проспекте.

Также сообщали, что недавно в Киеве на Броварском проспекте в результате ДТП перевернулась маршрутка.

Кроме того, рассказывали, что в столице мужчина на инвалидной коляске проехал на красный свет и едва не стал виновником ДТП. Это произошло на перекрестке между Харьковским шоссе и Брацлавской улицей. К счастью, в результате аварии, никто не пострадал.