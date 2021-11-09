Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении начальнику сектора реагирования патрульной полиции одного из районных управлений полиции ГУ Нацполиции в Киевской области в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, причинившего потерпевшему тяжкое телесное повреждение (ч.2 ст.286-1 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, на одном из перекрестков в с. Софиевская Борщаговка Бучанского района, во время поворота не пропустил мотоцикл, который двигался по главной дороге, и допустил столкновение транспортных средств, после чего с места ДТП скрылся. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения в виде открытого перелома левой голени.

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.

Ранее "Страна" сообщала, что в Белой Церкви 20-летний нетрезвый патрульный полицейский влетел на автомобиле на Ford в электроопору. В результате ДТП погиб его 19-летний пассажир. Виновнику аварии сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали, что в Киеве пьяный водитель автомобиля Hyundai на полном ходу наехал на патрульного и еще одного мужчину во время оформления ДТП на бульваре Академика Вернадского. В результате столкновения травмы получили водитель Renault и патрульный, которого от удара зажало между служебным Mitsubishi и BMW.