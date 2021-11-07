В Черкасской области вблизи села Ситники произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения легковушки ВАЗ-2104 и грузового автомобиля DAF погибли три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, в субботу, 6 ноября, около 18:30 на автодороге "Киев-Знаменка" водитель автомобиля ВАЗ-2104 столкнулся на встречной полосе движения с грузовиком DAF. Вследствие чего автомобили съехали с дороги в кювет, а грузовик загорелся.

"В результате аварии погибли 30-летний водитель DAF, житель Обуховского района Киевской области, пассажир и водитель ВАЗ, 1968 и 1979 годов рождения из Черкасской области", - указывается в сообщении.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства аварии и просят откликнуться очевидцев, в частности водителей, которые на момент происшествия проезжали рядом и имеют записи с видеорегистратора.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаевской области 6 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого умерли три человека, среди них - двое детей.

Как выяснилось позже, в смертельное ДТП в Николаевской области попала многодетная семья. Они ехали, чтобы почтить 40 дней после похорон отца жены. За рулем был 33-летний отец семейства. Кроме него погибли также девочки трех и пяти лет.