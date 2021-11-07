Попавшая вчера в смертельную аварию в Николаевской области многодетная семья ехала, чтобы почтить 40 дней после похорон отца жены. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Так, многодетная семья была из Мариуполя, а на "Жигулях" ехала на 40 дней после похорон отца Рузанны Маультеле, жены погибшего в ДТП мужчины.

За рулем был 33-летний отец семейства. Кроме него погибли также девочки трех и пяти лет.

В то же время сама Рузанна вместе с тремя детьми сейчас находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

По ее словам, муж вел машину спокойно и не превышал скорость. А в какой-то момент на дорогу вылетел Chevrolet, который врезался в ВАЗ со стороны водительского сидения.

Выжившая в аварии женщина рассказывает, что сама доставала дочерей из искореженного автомобиля. Погибшие дети сидели на заднем сидении и оказались зажаты металлическими частями транспорта.

Водитель Chevrolet сейчас задержан. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, авария с многодетной семьей в Николаевской области произошла вчера вечером. По информации правоохранителей, трагедия случилась возле села Шевченково. В "Жигули" на большой скорости влетел автомобиль Chevrolet Lacetti, в результате чего машина перевернулась и вылетела в кювет.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в ночь с воскресенья на понедельник, 1 ноября, в Кировоградской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли 4 человека, трое из которых - дети.