В субботу утром, 20 ноября, водитель маршрутки во Львове сбил двух женщин, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. Одна из них погибла. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей в Facebook.

"Водитель маршрутного такси №138 марки БАЗ, 47-летний житель Львова, поворачивая с улицы Дорошенко на проспект Свободы, совершил наезд на двух львовянок, 48 и 67 лет, которые переходили улицу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии", - говорится в сообщении.

В результате столкновения 67-летнюю женщину отбросило на проезжую часть. Ее с травмами госпитализировали медики.

Кроме того, в другой части города возле маршрутки было обнаружено тело 48-летней женщины, которая в результате наезда погибла на месте. Автобус протянул тело женщины, которое зацепилось за кузов маршрутки.

В сети появилось видео момента ДТП с камер наблюдения.

Напомним, в селе Бышев Львовской области произошло ДТП с участием школьного автобуса и грузовика. В результате аварии пострадали десять человек, среди них девятеро детей.

Ранее мы писали, как под Львовом легковушка врезалась в школьный автобус.