Друзья и знакомые 16-летнего Николая Харьковского, который устроил ДТП на Infiniti в Харькове, в эфире передачи "Говорит Украина" рассказали, что он отличался агрессивным поведением в школе и гонял без прав на красный свет один-два раза в неделю. Также впервые в свет вышла его мать Марина, которая рассказала, что спорт-кар купили, как семейную машину. А эксперты программы сообщили, что Николая Харьковского нельзя назвать мажором.

Знакомый Харьковского Егор рассказал, что приехал в больницу сразу же, когда узнал о том, что тот попал в ДТП. Там он стал очевидцем того, что его друг отказался от медицинской помощи: "Его предлагал врач зашить, потому что у него было несколько ран на голове. Он отказался от этого, а потом адвокат начала давить на то, что ему не оказали медицинскую помощь".

Также по словам Егора, несмотря на отсутствие прав, Харьковский выезжал на машине покататься один-два раза в неделю. Он регулярно приглашал покататься друзей на новой машине, но зная, как он водит, многие отказывались.

"Мы обсуждали, что за деньги не сядем" - сказал Егор. Другой знакомый рассказал, что для Харьковского было привычным гнать на красный свет.

Знакомый Николая Харьковского Егор

В студию пришла мать одноклассника Ольга. Она рассказала, что своим поведением Коля отличался от других детей уже с первого класса. Однажды он воткнул карандаш в висок одноклассника, бросал вещи в других детей на уроке, в том числе метал канцелярский нож, ударил ножницами в спину одноклассника.

По ее словам, отец Харьковского, которого вызвали в школу, говорил, что Коля золотой ребенок, помогает ему дома, а в школе на него наговаривают.

Мать одноклассника Ольга

На связь во время эфира вышла и мать 16-летнего водителя Мария Дегтярь, которая живет в Германии. Она попросила прощения у пострадавших.

"Хотелось бы попросить прощения за эту ситуацию страшную. Принести свои соболезнования" - сказала мать виновника ДТП.

Женщина добавила, что сын в тот вечер ездил на ее машине, оформленной на нее. Она отрицала, что дорогое авто подарили сыну родители.

"Я многодетная мама, мой автомобиль постоянно ломался" - объяснила она покупку спорт-кара.

Также она сказала, что является единственным водителем в семье, поскольку отец Николая не водит машину.

По ее словам, она не передавала ни ключи, ни документы сыну, а машина находилась на СТО. Как ее сын забрал авто, она не знает.

Мать виновника ДТП Мария Дегтярь

Татьяна Незенко - бывший следователь криминалист в эфире рассказала, что Харьковского нельзя назвать мажором. По ее словам, отец Николая не "мясной король", как его называли, а обычный продавец на рынке. У него есть метр прилавка на центральном рынке, где он торговал мясом. Не собственного производства, а был перекупщиком.

По ее данным, бизнеса у матери Харьковского нет, это нигде не зарегистрировано. Из недвижимости у семьи три объекта. Трехкомнатная квартира, где живет семья, досталась матери Николая в наследство от бабушки. Обстановка там обычная, видно, что давно не делался ремонт. Еще два объекта - 23 квадрата в аварийном здании в центре Харькова и приватизированная комната в коммуналке.

Знакомые семьи рассказали, что машину покупали семье, но Николай рассчитывал, что будет ездить на ней.

Напомним, ДТП произошло 26 октября в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове. Авто "Инфинити", за рулем которого и был 16-летний Николай Харьковский, мчал на красный сигнал светофора и на высокой скорости протаранил легковушку "Шевроле Авео".

В результате полученных травм водитель "Шевроле" погиб на месте. Трое пассажиров "Инфинити" - двое парней 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Погибшим в ДТП оказался 58-летний мужчина.