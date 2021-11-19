16-летний водитель "Инфинити" Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП в Харькове, признал вину в совершении аварии.

Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил адвокат пострадавших Игорь Черняк.

"Вполне ожидаемое развитие событий с учетом того, какой объем доказательств собран следствием", - написал Черняк.

Ранее Николай сообщал, что якобы не помнил, кто был за рулем в момент аварии, а родственники пострадавших говорили, что в случае гибели одного из пассажиров, вину могут "спихнуть" на него, купив показания других участников.

Тем не менее, доказать, что за рулем кто-то другой было бы практически нереально, учитывая, что сегодня адвокаты сообщили, что экспертиза показала совпадение ДНК с подушки безопасности водителя Инфинити с ДНК Николая Харьковского.

А ранее другая экспертиза подтвердила, что автомобиль был исправным на момент ДТП.

По словам Игоря Черняка, ответственность за совершенное преступление должен понести не только Николай, но и его родители. Сторона потерпевших будет добиваться правосудия, и позиция их в этом вопросе неизменна.

Игорь Черняк сообщил о признании вины Николаем Харьковским. Источник: Facebook/Игорь Черняк

Ранее "Страна" сообщала, что мать устроившего ДТП в Харькове 16-летнего мажора заявила, что не передавала сыну права управлять машиной. По ее словам, незадолго до трагедии патрульные остановили Колю, когда он был за рулем родительского автомобиля. В связи с этим второй комплект ключей и все документы от новой машины женщина, по ее словам, забрала с собой за границу. Марина Дегтярь уверяет, что никогда не передавала несовершеннолетнему сыну право управлять машиной.

Также мы писали, что 16-летний Николай Харьковский, устроивший 26 октября смертельное ДТП в Харькове, отказался сдать кровь на анализ, несмотря на соответствующее предписание суда. "Этот отказ подтверждает ранее высказанный подозреваемым отказ от сотрудничества со следствием. Это также отказ от раскаяния", - сделал вывод представитель потерпевших.