В Центре общественного здоровья при Минздраве Украины рассказали, что, по статистике, ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях погибает 9 украинцев, а 83 получают травмы.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ Украины.

В Центре рассказали, что ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП.

В эту глобальную дату чествуют память погибших или травмированных на дорогах людей, а также сочувствуют всем пострадавшим в результате ДТП и их семьям.

В ЦОЗ поблагодарили медицинских работников, бригады экстренной медицинской помощи, работников полиции и ГСЧС, которые ежедневно борются с последствиями ДТП.

В ЦОЗ просят обратить внимание на важность соблюдения безопасной скорости транспортных средств. Предотвратить смерти и травмы на дороге можно, если не притворяться Шумахером.

Движение на скорости значительно повышает вероятность аварии и более тяжелых последствий. Даже когда вы превышаете скорость на 1%, риск смертельной аварии увеличивается на 4%.

Пешеходы рискуют жизнью: риск погибнуть пропорционально возрастает с повышением скорости. Вероятность смерти пешехода, сбитого движущимся автомобилем со скоростью 65 км/ч, в 4,5 раза выше по сравнению со скоростью 50 км/ч.

В ЦОЗ добавили, что в Украине превышение безопасной скорости является основной причиной гибели и травмирования людей в результате ДТП. Таких ДТП в 2020 году произошло 38 768, а 9 999 привели к гибели и травмированию людей: 11 411 получили травмы, 1 776 — погибли.

В Минздраве привели статистику ДТП в Украине. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее "Страна" сообщала, что киевская полиция штрафует за превышение скорости автомобили скорой помощи, хотя по правилам дорожного движения они могут ехать на вызов не соблюдая скоростной режим.

Также мы писали, что в Киеве впервые конфисковали автомобиль у водителя-должника, который нарушал правила дорожного движения и не платил штрафы. У него накопилось 25 неуплаченных штрафов за превышение скорости.