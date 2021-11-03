Любители превышать скорость и не оплачивать штрафы вскоре могут лишиться автомобиля. Государственная исполнительная служба планирует изымать транспортные средства у водителей-должников, существенно нарушивших скоростной режим.

Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции со ссылкой на слова руководителя ведомства Андрея Гайченко во вторник, 2 ноября.

Поводом к столь радикальному решению стали резонансные ДТП в Харькове. По предварительным данным Национальной полиции, скорость нарушителей превышала 180 км/ч.

Именно в Харькове и начнут изымать автомобили у водителей, не желающих платить штрафы. Позже эту практику расширят на всю Украину.

По словам Андрея Гайченко, условной "цифрой реагирования" станет скорость 150 км/ч в населенном пункте. При наличии законных оснований Государственная исполнительная служба совместно с МВД будет изымать автомобили нарушителей за долги.

"Коллеги из МВД систематизировали определенную информацию о нарушителях, которые превышают скорость на значительные цифры (речь идет именно о стиле езды в городах, а не на автодорогах). Как и прогнозировалось, такими нарушителями являются одни и те же люди. Поэтому, в Минюсте решили приобщиться к наведению порядка на дорогах, поскольку, как оказалось, любители скорой езды не очень любят платить штрафы за такие нарушения. Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, что он не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы за такое превышение. Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан", - сообщил руководитель Государственной исполнительной службы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове 16-летний подросток на "Инфинити" на огромной скорости протаранил "Шевроле". Водитель второго автомобиля погиб, три пассажира "Инфинити" получили травмы.

Также мы писали, что вечером 28 октября на проспекте Героев Сталинграда в Харькове девушка на "Инфинити" сбила пешехода - женщину на пешеходном переходе. От удара об автомобиль она вылетела на встречную полосу под другую машину марки "Ланос". На место ДТП прибыли медики, но им оставалось только констатировать смерть пешехода.