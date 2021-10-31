В понедельник, 1 ноября, в Киеве будет введен единый скоростной режим, в связи с чем коммунальщики демонтируют 90 дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км/час".

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов у себя в Telegram-канале.

Так, изменения коснутся 7 участков улично-дорожной сети столицы:

Набережное шоссе,

Надднепрянское шоссе,

Столичное шоссе,

проспект Бажана,

улица Саперно-Слободская,

улица Набережно-Рыбальская от Гаванского моста к улице Электриков,

проспект Шухевича от Северного моста к улице Бальзака.

Кроме того, Усов рассказал, что изменения скоростного режиме предусмотрены решением горсовета от 2018 года.

"С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения улицами Киева – 50 км/час кроме участков, где разрешенная скорость ниже", - добавил он.

Напомним, в Киеве водитель автомобиля "Infiniti", имея множество штрафов, не захотел отдать свою иномарку исполнительной службе, задел припаркованную рядом машину, сбил инспектора, после чего скрылся.

Также "Страна" писала, что на дорогах в Житомирской, Кировоградской областях, в Кропивницком и Харькове начали работать камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Эти места выбрали не просто так. По данным МВД Украины, именно в этих регионах было зафиксировано большое количество нарушений скоростного режима, которые в итоге приводили к страшным авариям и ДТП.