Киев с завтрашнего дня вводит единый скоростной режим. Что надо знать
В понедельник, 1 ноября, в Киеве будет введен единый скоростной режим, в связи с чем коммунальщики демонтируют 90 дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км/час".
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов у себя в Telegram-канале.
Так, изменения коснутся 7 участков улично-дорожной сети столицы:
- Набережное шоссе,
- Надднепрянское шоссе,
- Столичное шоссе,
- проспект Бажана,
- улица Саперно-Слободская,
- улица Набережно-Рыбальская от Гаванского моста к улице Электриков,
- проспект Шухевича от Северного моста к улице Бальзака.
Кроме того, Усов рассказал, что изменения скоростного режиме предусмотрены решением горсовета от 2018 года.
"С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения улицами Киева – 50 км/час кроме участков, где разрешенная скорость ниже", - добавил он.
Напомним, в Киеве водитель автомобиля "Infiniti", имея множество штрафов, не захотел отдать свою иномарку исполнительной службе, задел припаркованную рядом машину, сбил инспектора, после чего скрылся.
Также "Страна" писала, что на дорогах в Житомирской, Кировоградской областях, в Кропивницком и Харькове начали работать камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Эти места выбрали не просто так. По данным МВД Украины, именно в этих регионах было зафиксировано большое количество нарушений скоростного режима, которые в итоге приводили к страшным авариям и ДТП.