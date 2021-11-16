Столичная полиция штрафует за превышение скорости автомобили скорой помощи, хотя по правилам дорожного движения они могут ехать на вызов не соблюдая скоростной режим.

Об этом сообщил в Фейсбуке Александр Деркач - совладелец частной клиники "Обериг".

По словам Деркача, его партнер по медицинскому бизнесу не смог расплатиться карточкой, так как ее заблокировали за неуплату штрафа.

"Смеялись сегодня с моим партнером по клинике "Обериг" Виктором Рыбчуком. Не смог рассчитаться в супермаркете, остался без ужина. Исполнительная служба арестовала его карточный счет в одном из банков по представлению Нацполиции. Никогда не догадаетесь, за что. Он директор клиники. Клиника не уплатила штраф за машины скорой помощи, превысившие установленную по городу скорость движения (!) и попавшие на фотокамеры. "Скорых" у нас много, потому и актов много. Десятки в год. Не успеваем отписываться. Рассматриваются неделями", - написал Деркач.

Он добавил, что аналогичная ситуация с каретами другой больницы - "Добробут".

"Виктор перезвонил своему коллеге в "Добробут", говорит, та же история. Интересно, свои машины они тоже штрафуют за превышение скорости, или только те, что за водкой едут?" - задал риторический вопрос автор поста.

Ранее "Страна" рассказывала, как в регионах медиков ущемляют чиновники от Минздрава, из-за чего страдают и умирают пациенты больниц.

Мы также сообщали, что в Киеве существенно подорожает общественный транспорт.