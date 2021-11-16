В Киеве полиция штрафует машины скорой помощи за превышение скорости
Столичная полиция штрафует за превышение скорости автомобили скорой помощи, хотя по правилам дорожного движения они могут ехать на вызов не соблюдая скоростной режим.
Об этом сообщил в Фейсбуке Александр Деркач - совладелец частной клиники "Обериг".
По словам Деркача, его партнер по медицинскому бизнесу не смог расплатиться карточкой, так как ее заблокировали за неуплату штрафа.
"Смеялись сегодня с моим партнером по клинике "Обериг" Виктором Рыбчуком. Не смог рассчитаться в супермаркете, остался без ужина. Исполнительная служба арестовала его карточный счет в одном из банков по представлению Нацполиции. Никогда не догадаетесь, за что. Он директор клиники. Клиника не уплатила штраф за машины скорой помощи, превысившие установленную по городу скорость движения (!) и попавшие на фотокамеры. "Скорых" у нас много, потому и актов много. Десятки в год. Не успеваем отписываться. Рассматриваются неделями", - написал Деркач.
Он добавил, что аналогичная ситуация с каретами другой больницы - "Добробут".
"Виктор перезвонил своему коллеге в "Добробут", говорит, та же история. Интересно, свои машины они тоже штрафуют за превышение скорости, или только те, что за водкой едут?" - задал риторический вопрос автор поста.
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