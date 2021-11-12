Новобугский райсуд Николаевской области оштрафовал мать несовершеннолетнего пользователя Instagram за то, что ее сын-школьник совершал буллинг в отношении несовершеннолетних в соцсети.

Об этом сообщает Единый реестр судебных решений.

Согласно материалам дела, 28 сентября 2021 года сын ответчицы совершил буллинг (травлю) несовершеннолетней путем написания непристойных слов и оскорблений в сети Instagram.

Таких судебных производств в отношении школьника целых три. Поскольку малолетнему хулигану еще нет 16 лет, ответственность за его действия понесла мать.

Мать школьника вину сына в содеянном признала в полном объеме, отметив, что неоднократно проводила с сыном беседы о недопустимости такого поведения с одноклассниками.

Суд наложил на ответчицу штраф в размере 850 гривен и обязал ее выплатить судебный сбор в размере 454 гривен. Такое взыскание определено по каждому из трех эпизодов буллинга.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одесской области 12-летний школьник поджег церковь, чтобы отомстить однокласснику за буллинг. Сведения по факту поджога полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований. Поскольку школьник не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, на его родителей, которые уже попадали в поле зрения полиции за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, будет составлен протокол.

Также мы писали, что в Херсонской области 16-летняя ученица колледжа совершала буллинг в отношении учителей и педагогический состав обратился в полицию. В отношении девушки был составлен административный протокол.