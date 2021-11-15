В Луцке пьяный 23-летний водитель легковушки Mazda 6 не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 60-летнего пешехода. От полученных травм пожилой мужчина скончался в больнице. Как выяснилось, погибшим оказался епископ Волынский и Галицкий Украинской Независимой Апостольской Православной Церкви Олег Ведмеденко.

Об этом сообщает "Гал-инфо".

Епископ Олег Ведмеденко. Фото: facebook.com

Смертельное ДТП произошло вечером в воскресенье, 14 ноября, в центральной части Луцка – на проспекте Василия Моисея.

Полицейские задержали водителя, в крови которого обнаружили 1,21 промилле, а его автомобиль поместили на штрафплощадку.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ровно легковушка разлетелась на куски и загорелась после столкновения со столбом.

Также мы сообщали, что в Сумах пьяный водитель маршрутки спрятался от полицейских, притворившись спящим пассажиром.