В Ровно нетрезвый водитель Plymouth Acclaim на большой скорости протаранил электроопору. От удара его автомобиль буквально разорвало пополам, после чего он загорелся.

30-летний водитель получил политравму и попал в больницу, также госпитализирован и 23-летний пассажир легковушки, у которого диагностировали перелом бедра со смещением и политравмой.

Об этом сообщает Нацполиция Ровенской области.

ДТП произошло около двух часов ночи понедельника, 15 ноября, на Луцком кольце на улице Млиновской.

"30-летний ровенчанин - водитель автомобиля Plymouth Acclaim - двигаясь из села Обаров в направлении Ровно, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в бетонную электроопору. От удара транспортное средство разорвало пополам, а затем загорелся моторный отсек", - говорится в сообщении.

Спасатели потушили огонь и деблокировали водителя из салона автомобиля. По предварительной информации, водитель имел признаки опьянения, однако окончательно это станет известно по результатам экспертизы.

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