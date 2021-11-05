Полиция Львовской области задержала нетрезвого водителя, который решил убежать от патрульных и залез на дерево.

Об этом сообщает "Запад.Net" в пятницу, 5 ноября.

Пустомытовский районный суд оштрафовал 22-летнего жителя села Милятичи, что возле Львова, за нетрезвое управление автомобилем. Водитель-нарушитель пытался скрыться от полиции, залез на дерево, а затем заявил, что вообще не управлял автомобилем. В суде ему не поверили и оштрафовали на 17 тысяч грн с лишением водительских прав на год.

В постановлении Пустомытовского райсуда указано, что 12 сентября в 5:00 утра Олег Мусиевский управлял автомобилем Škoda в селе Милятичи в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние водителя подтвердил анализ крови, который взяли у Мусиевского в больнице.

Во время судебного разбирательства адвокат Олега Мусиевского подал ходатайство, в котором изложил подробности происшествия и версию водителя.

Мусиевский утверждает, что сидел на пассажирском сиденье, а за рулем машины находился его двоюродный брат.

По словам Мусиевского, когда они с братом ехали в машине, заметили автомобиль полиции на обочине без проблесковых маячков и фар. Они заехали во двор своего дома и заметили, что полиция поехала за ними. Далее Мусиевский услышал, что его позвали к себе сотрудники полиции, испугался, начал убегать и залез на дерево.

Уже после того, как Мусиевский слез с дерева, он пытался объяснить полиции, что не был за рулем машины.

По версии водителя, его насильно запихнули в машину патрульных и отвезли на освидетельствование в больницу.

Двоюродный брат Олега Мусиевского в суде подтвердил, что именно он находился за рулем автомобиля. Впрочем, суд не увидел доказательств этому, но назвал его показания "надуманными и подготовленными заранее с целью оправдать брата".

Рассматривавший это дело судья Владимир Мусиевский (не родственник нарушителя) признал Олега Мусиевского виновным в нетрезвом вождении автомобиля и оштрафовал его на 17 тысяч гривень с лишением водительских прав в год.

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