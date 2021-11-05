В Киеве полицейские со стрельбой догоняли пытавшийся скрыться ВАЗ. Погоня в духе игры GTA произошла на Днепровской набережной.

Как сообщают очевидцы, ВАЗ на большой скорости пытался скрыться от полиции. Уходя от погони, он задел красный Хюндай, после чего его занесло, автомобиль кувыркнулся через газон и снова стал на колеса.

Судя по всему, от такого кульбита водитель существенно не пострадал, поскольку он попытался сбежать, но его со стрельбой задержала полиция.

Напомним, в Киеве на конечной остановке столичной маршрутки №555 произошло нападение со стрельбой и поножовщиной. Как выяснилось, конфликт произошел между перевозчиками, которые не поделили между собой маршрут.

Ранее "Страна" писала о том, что устроивший смертельное ДТП 16-летний мажор на "Инфинити" бравировал условным сроком за стрельбу в клубе.

Также мы сообщали, что во Львове пьяный водитель врезался в патрульное авто, уходя от полицейской погони. Три человека ранены. А под Киевом пьяный водитель Audi 40 минут отстреливался от полицейских, пытаясь скрыться от погони.