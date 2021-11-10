Известная российская актриса Елена Сафонова, сыгравшая в фильме "Зимняя Вишня", госпитализирована после ДТП, которое произошло в среду, 10 ноября, в центре Москвы. Об этом сообщают российские СМИ.

Авария произошла на Проспекте мира в результате столкновения трех легковушек. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель BMW, который грубо нарушил правила дорожного движения. Он внезапно выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с машиной Елены Сафоновой, после чего в него сзади врезался Volvo.

65-летняя актриса Елена Сафонова госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с переломами ребер и надколенника. Также в больницу доставлен еще один пострадавший при столкновении трех машин. Известно, что Елена Сафонова была за рулем автомобиля Hyundai.

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