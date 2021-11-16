В крови народного депутата от "Слуги народа" Алексея Ковалева, который утром 15 ноября попал в ДТП на трассе в Киевской области, не нашли запрещенных веществ. Однако нардеп не исключает, что мог нарушит ПДД.

Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в Тelegram-канале.

"Инцидент произошел в месте разворота встречного транспорта. Народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, но не исключает, что мог допустить нарушение ПДД, за что готов понести ответственность. На место были вызваны представители правоохранительных органов, проведшие все необходимые процессуальные действия", - сказано в сообщении.

В аварии серьезно пострадал только автомобили, Алексей Ковалев обратился в больницу, где ему диагностировали только незначительные травмы.

Кроме того, нардеп, по словам Палийчук, сдал все необходимые анализы на содержание в организме запрещенных веществ, результаты показали, что алкоголя или наркотических веществ в крови депутата не обнаружено.

Между водителями сейчас отсутствует конфликт, стороны ДТП не имеют претензий друг к другу.

"Относительно автомобиля, в котором находился Алексей Ковалев, он находится в пользовании народного депутата. Информация об этом будет указана им в декларации о доходах за 2021 год, которая, согласно требованиям закона, подается в первой половине следующего года", - сказано в сообщении.

В сети появилось видео с места ДТП.На кадрах видно легковой автомобиль, в котором ехал народный избранник - Mercedes S 560 и грузовик. Судя по всему, удар был достаточно большой силы, из кузова грузовика на автомобиль даже высыпались мешки. Рядом стоит автомобиль Национальной полиции.

"Та ты что, как гепнулся. Тут "морды" нет у водителя", - говорят очевидцы, проезжающие мимо места аварии.

Напомним, "Страна" писала о том, что ГБР за два месяца не установило, кто был за рулем авто в пьяном ДТП с участием "слуги народа" Трухина.

Также мы сообщали, что в Трускавце "слуги народа" высмеяли кровавое ДТП при участии нардепа Трухина.