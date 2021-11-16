В Киевской области на трассе в сторону Одессы утром 15 ноября столкнулись Mercedes S 560 и грузовик. За рулем легкового автомобиля находился народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев.

Об этом экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook.

По его словам, Ковалев на высокой скорости врезался на Одесской трассе в грузовик, который разворачивался. При этом у Мосийчука есть вопросы.

"Во-первых, Мерседес S-класса отсутствует в декларации нардепа. Во-вторых, непонятно в каком состоянии был молодой депутат. Был ли он трезвым?" - пишет Мосейчук.

Фото: t.me/kyiv_n

Напомним, 23 августа случилась авария с автомобилем нардепа от "Слуги народа" Трухина. В ДТП пострадали водитель и пассажир другого авто, одним из которых оказался глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. При этом Трухин долгое время отмалчивался, но потом все же прокомментировал скандальную аварию, правда, отказавшись говорить, был ли он за рулем.

Также мы писали о том, что Государственное бюро расследований за два месяца не установило, кто был за рулем авто в пьяном ДТП с участием "слуги народа" Трухина.