Мужчина за рулем Land Cruiser перед совершением резонансного ДТП в Харькове нарушал правила дорожного движения и привлекал внимание других автомобилистов неадекватным поведением. В результате чего он сбил двух пешеходов-детей. Тем временем в соцсетях сообщают, что он является сыном чиновника.

Об этом стало известно вечером в четверг, 11 ноября.

"Преследую "Ленд Крузер 200", человек, походу, в неадекватном состоянии", - сообщил очевидец, который снял на видео странные маневры Тойоты.

"Очевидец зафиксировал номера и сообщил в полицию, но меры, как в итоге выяснилось, не были предприняты", - говорится в сообщении.

Кроме того, местные телеграм-каналы сообщают, что виновник ДТП - сын Юрия Раины, главы Краснокутской райгосадминистрации Харьковской области. Так ли это - информация проверяется.

Напомним, сегодня в Харькове произошло страшное ДТП, которое засняли на видео. На кадрах видно, как авто сбивает людей будто кегли и продолжает движение еще более десятка метров, волоча по асфальту прижатого передним бампером к асфальту человека. Позже стало известно, что он сбил двух пешеходов-детей.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. Известно, что человек, который находясь за рулем внедорожника, задержан полицией и сейчас проходит тест на наркотики.