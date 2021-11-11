Человек, который находясь за рулем внедорожника, сбил двоих детей на пешеходном переходе в Харькове, задержан полицией и сейчас проходит тест на наркотики. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

По данным министра, ранее задержанный привлекался за наркотики, но дело "почему-то было закрыто".

"Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса - незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда", - говорит он.

Напомним, резонансное ДТП произошло в Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. На опубликованных кадрах видно, что водитель светлого внедорожника даже не пытался тормозить перед пешеходным переходом, на котором в тот момент находилась группа людей. В результате под колесами джипа оказались двое подростков.

Ранее "Страна" писала о том, что устроившего смертельное ДТП в Харькове мажора-подростка оштрафовали за вождение без прав и превышение скорости.

Также мы сообщали, что в Киеве пьяный водитель наехал на оформлявшего ДТП патрульного и еще одного мужчину.