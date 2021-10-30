В пятницу, 29 октября, в Харькове похоронили 58-летнего водителя "Шевроле", который погиб при столкновении с "Инфинити", за рулем которого был 16-летний Николай Харьковский.

Об этом сообщила дочь погибшего, Анастасия Носова, в своем Инстаграм.

"Вчера провели папу с честью и достоинством... Спасибо всем за поддержку, за участие. Папка обязательно напишет песню и об этом... Честь имеет...", - пишет Анастасия.

Напомним, ДТП произошло во вторник, 26 октября, в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове.

Авто "Инфинити", за рулем которого и был Николай Харьковский, мчал на красный сигнал светофора, после чего на высокой скорости врезался в машину "Шевроле Авео".

В результате полученных травм водитель "Шевроле" погиб на месте. Трое пассажиров "Инфинити" - двое парней 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Они находятся в реанимации.

Погибшим в ДТП оказался 58-летний мужчина.

Суд выбрал для Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП, меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе без права внесения залога. При этом родителей 16-летнего Николая также могут привлечь к уголовной ответственности.